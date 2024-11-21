Ancelotti, Arda Güler'in 90 dakika oynamasına sinirlendi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki altıncı ve son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olarak liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmada ilk 11'de yer alan Arda Güler, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu durum, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından tepkiyle karşılandı.

ANCELOTTI'DEN TEPKİ

Defensa Central'in haberine göre; Carlo Ancelotti, Arda'nın maçın başından sonuna kadar oyunda olmasından pek memnun kalmadı.

Genç oyuncusunun maçını izleyen İtalyan teknik direktör, Arda'nın bu koşullarda oynamaması gerektiğini söyledi.

SAKATLANMASINDAN KORKTU

Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele boyunca genç oyuncusunun zeminden ötürü sakatlık yaşama ihtimaline karşı oldukça endişe yaşadı. İtalyan teknik adamın fazla forma şansı vermediği Arda için böyle bir tavır sergilemesi dikkat çekti.