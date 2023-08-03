Ancelotti'den övgü: Arda Güler 18 yaşında bir uzaylı Amerika Birleşik Devletlerindeki son hazırlık maçını geride bırakan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, takımı ve sakatlığı bulunan Arda Güler hakkında açıklama yaptı.

İspanyol devi Real Madrid, hazırlık turnuvası için Amerika Birleşik Devletlerine gitmişti.

Burada oynadığı 2 maçı kazanan Madrid ekibi, son iki maçta ise Barcelona'ya 3-0 ve Juventus 3-1 kaybetti.

Takımın sezon öncesi çok seyahat ettiği için yorgun olduğunu söyleyen Ancelotti, bu sonuçların sorun olmadığını belirtti.

Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in talihsiz sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz.

"Arda Güler uzaylı"

İtalyan teknik adam, Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı." benzetmesinde bulundu.

Milli yıldız, sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta kamptan ayrılıp Madrid'e dönmüştü.