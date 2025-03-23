Anderson Talisca müzik kariyeriyle ilgili konuştu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, yalnızca yeşil sahalarda sahne almıyor.

Rap müzikle ilgilenen hücum oyuncusu, çıkardığı şarkılarıyla ve verdiği konserlerle de adından söz ettiriyor.

BU SEFER MÜZİK KARİYERİYLE GÜNDEMDE

31 yaşındaki Brezilyalı, futbol kariyerinin ardından tamamen müziğe odaklanacağını belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çocukluğum müzik ve futbolla doluydu, özellikle de başlangıçta müzikle. Bu hayalimdi ve şükürler olsun bu hedeflere ulaşabiliyorum. Hem müzik hem de futbolu hayatımda dengeleyebildik. İlişkilerden, aşktan, engellerin üstesinden gelmekten, kentsel hareketten, sokaklardan bahsediyorum. Şarkılarıma yaşadığım her ülkeden bir şeyler katıyorum. Bu da beste yapmayı çok daha kolaylaştırıyor.

"FUTBOLDAN SONRA ODAK NOKTAM MÜZİK OLACAK"

Her şey her zaman büyük bir özenle, çok çalışarak yapılıyor, ayrıca şan dersleri de alıyorum, kendimi daha da geliştirmeye çalışıyorum. Futboldan sonra, asıl odak noktam müzik olacak. Bunu gelecek için inşa ediyoruz, böylece gelecekte sağlam bir hayran kitlesine sahip olacağız, böylece devam edebilecek, daha da büyüyebilecek, harika şovlar yapabilecek ve iş birlikleri yapabileceğiz... Hedefim bu."