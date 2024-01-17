Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına övgü! Dünyanın en güçlüleri Kariyerine Al Nassr'da devam eden eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarlar hakkında "Stadyum içerisindeki etkileşim ve gürültü açısından dünyanın en güçlü taraftarı Beşiktaş taraftarıdır" dedi.

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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, geçmiş dönemde formasını giydiği ve gösterdiği performansla büyük bir iz bıraktığı Beşiktaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Viva Sport'ta yer aldığı bir programda Beşiktaş taraftarının çok güçlü olduğunu belirten Talisca, şu ifadeleri kullandı:

Stadyum içerisindeki etkileşim ve gürültü açısından dünyanın en güçlü taraftarı Beşiktaş taraftarıdır. Geçmişte Timo Werner gürültüye dayanamayıp stadyumdan ayrılmak istemişti.

Al Nassr'la olan sözleşmesi devam ediyor

2016 ile 2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

2021 yılından bu yana Al Nassr formasını giyen Brezilyalı isim, Arabistan ekibinde 81 maça çıktı, 63 gol ve 10 asist yaptı.

Yaz döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Talisca'nın Al Nassr'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.