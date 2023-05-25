Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'e veda etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

İstanbul ekibi Süper Lig'de kalan 3 maçına antrenör Alparslan Erdem yönetiminde çıkacağını ifade etmişti.

Karagümrük'e hücuma yönelik bir oyun oynatan Andrea Pirlo, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 44 yaşındaki Pirlo yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kişisel ve profesyonel gelişimle dolu önemli, yoğun bir yıldı oldu. Güzel bir şehir ve yeni bir kültürle tanıştım. Ancak yeni bir meydan okuma arzusu hakim oldu. İlk günden beri beni destekleyen Karagümrük ve tüm taraftarlarına yürekten teşekkür ederim. Bugünden itibaren bir taraftarınız daha var."