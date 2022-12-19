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    Andreas Beck, futbol kariyerine nokta koydu

    Bir dönem Beşiktaş forması giyen Andreas Beck, futbolu bıraktığını açıkladı.
    • 19.12.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:30
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    Andreas Beck, futbol kariyerine nokta koydu

    Son olarak Belçika ligi ekiplerinden KAS Eupen'de forma giyen Andreas Beck, emeklilik kararı aldı.

    2 sezon boyunca Beşiktaş forması giyen 35 yaşındaki Alman sağ bek oyuncusu Andreas Beck, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

    "Profesyonel futbolcu kariyerimi sonlandırdım"

    Alman oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu kariyerimi sonlandırdım. Profesyonel bir futbolcu olarak hiçbir zaman büyük bir kariyer hedefi ve nihai bir varış noktam olmadı. Hayatımın bu bölümünün en büyük ödülü yolculuğun kendisiydi. Tüm destekleriniz ve sevginiz için teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.

    Andreas Beck, futbol kariyerine nokta koydu #1

    2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı

    Kariyerine Alman ekibi Wasseralf'te başlayan Andreas Beck, sonrasında Stuttgart ve Hoffenheim formaları giydi.

    2015/16 sezonunda Hoffenheim'dan Beşiktaş'a transfer olan Beck, 2017/18 sezonunda siyah-beyazlılardan ayrılıp Stuttgart'la anlaştı.

    Andreas Beck, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

    Andreas Beck, futbol kariyerine nokta koydu #2


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