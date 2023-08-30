Angelino: Kendimi geliştirmem gereken çok şey var Molde'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi biletini alan Galatasaray'da İspanyol futbolcu Angelino, maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında Molde'yi 2-1 yenerek Devler Ligi'nde gruplara kaldı.



Galatasaray'a Molde karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Angelino, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

"Kendimi geliştirmem gereken çok şey var"

Maç değerlendirmesine kendisiyle ilgili özeleştirilerle başlayan İspanyol oyuncu, "Zor bir maçtı ama biraz da biz zorlaştırdık. Kendimi geliştirmem gereken çok şey var. Bu kulübün yerini düşünce, çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şu anda mutluyuz, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz." açıklamasını yaptı.

"Dünyanın en prestijli yerinde oynayacağız"

Şampiyonlar Ligi'ne kalmanın keyfini çıkaracaklarını belirten Angelino, "Keyfini çıkarmamız gerekiyor. Biraz zaman var. Onu hak ettiğimizi düşünüyorum. Dünyanın en prestijli yerinde oynayacağız. Keyfini çıkaracağız. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bize desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.