Angelino: Şampiyonlar Ligi için sıkı çalışmalıyız

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı kulübü tercih etme sebebini ve transfer sürecini anlattı.

Angelino'nun sözleri şu şekilde:

Galatasaray'a transfer sürecim biraz uzun sürdü. Kulüplerin pazarlıkları nedeniyle süreç uzadı. Ben çok istekliydim. Erden Bey çok mücadele etti. Onların bu emeklerine sahada karşılık vereceğim. Süper Lig'den çok tanıdık var. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğini biliyorum. Çok iyi oyuncular Türkiye'de oynadı, bazıları arkadaşlarımdı. Konuştuğum herkes ne kadar büyük takımlar olduğunu, ne kadar büyük bir lig olduğunu anlattı.