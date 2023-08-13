Angelino: Takım olarak birbirimize biraz daha alışmamız lazım

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında golsüz berabere kalınan Kayserispor deplasmanının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Angelino'nun değerlendirmeleri şu şekilde:

Elimizden gelen mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. İyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Onlar fırsat yakaladı, biz de fırsatlar yakaladık ama sonuç ortada. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Bizi çok güzel karşıladılar. Takım olarak keyifli bir grubumuz olduğuna eminim. Takım olarak birbirimize biraz daha alışmamız lazım. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Her maçta daha iyi olacağımıza inanıyorum.