Ankara Keçiörengücü - Esenler Erokspor maçında kazanan yok

- Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor 1. Lig'in 17. haftasında 1-1 berabere kaldı.
- Maçta Keçiörengücü'nün golü Dimitri Cavare'nin kendi kalesine attığı golle, Erokspor'un golü ise penaltıdan Hamza Catakovic ile geldi.
- Bu sonuçla Keçiörengücü 22, Erokspor ise 32 puana ulaştı.
1. Lig 17. haftasında Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor karşılaştı.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Keçiörengücü'nün golünü Dimitri Cavare (kendi kalesine) attı. Erokspor'un golünü ise penaltıdan Hamza Catakovic attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 22 puan olurken Erokspor 32 puan oldu.
Ligin sonraki maçında Keçiörengücü, Manisa FK'ye konuk olacak. Erokspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.