Inter, Genoa karşısında sürprize izin vermedi

- Inter, Serie A'nın 15. haftasında Genoa'yı deplasmanda 2-1 yendi.
- Golleri Yann Bisseck ve Lautaro Martinez attı.
- Inter, bu galibiyetle puanını 33'e çıkardı.
İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Inter, Genoa'ya konuk oldu.
Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-1'lik skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Yann Bisseck ile dakika 38'de Lautaro Martinez kaydetti.
Genoa'nın tek golünü ise dakika 68'de Vitinha attı.
HAKAN OYNAMADI
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
INTER PUANINI 33 YAPTI
Bu galibiyetin ardından Inter, 33 puana yükseldi. Genoa, 14 puanda kaldı.