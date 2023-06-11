Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar oldu 1. Lig'de sezonu 9. sırada bitiren Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Serhat Gülpınar'la prensipte anlaştı.

AA

1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar'la prensip anlaşmasına vardı. Ankara Keçiörengücü'müze hayırlı olsun."

Keçiörengücü sezonu 9. bitirdi

1. Lig'de 2022-2023 sezonunda play-off'a kalma umutlarını son haftaya kadar sürdüren Ankara Keçiörengücü, ligi 56 puanla ve 9. sırada bitirmişti.

Ankara Keçiörengücü, geçen sezon teknik direktör olarak Taner Taşkın, Ahmet Cingöz ve Tacettin Bakacak ile çalışmıştı.