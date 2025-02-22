Ankaragücü, Bandırmaspor'u rahat yendi

Haber Merkezi
1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Ankaragücü 4-0'lık skorla kazandı.
ANKARAGÜCÜ, 4 ATTI
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltı ve 90+1'de Rijad Bajic, 76. dakikada Michal Rakoczy ve 90+3'te Sıraç Astanakulov kaydetti.
BANDIRMASPOR, 40 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Ankaragücü, puanını 34 yaptı. Bandırmaspor 40 puanda kaldı.
1. Lig'in gelecek haftasında Ankaragücü, Adanaspor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek.
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