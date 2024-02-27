Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele ATV'de canlı yayınlanacak.

Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Osayi, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi