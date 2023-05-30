Ankaragücü - Galatasaray - CANLI SKOR Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına şampiyonluk için çıkıyor.

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

16’ Gol… Ankaragücü 1-1 Galatasaray (Milson)

16' Ghayas Zahid'in soldan yaptığı vuruşu Muslera harika çıkardı.

11' Sacha Boey'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Icardi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

7' Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Icardi çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

7’ Gol… Ankaragücü 0-1 Galatasaray (Icardi)

5' Hasan Ali'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top kaleci Muslera''da kaldı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıktı.

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi