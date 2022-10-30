Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.813
-0.72%
BTXN Coin
10.57
-0.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ankaragücü, Hatayspor'u farklı mağlup etti

    Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.
    • 30.10.2022 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankaragücü, Hatayspor'u farklı mağlup etti

    Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

    Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 4-1'lik skorla kazandı.

    İlk yarıyı Ankaragücü önde bitirdi

    Ankaragücü, Giorgi Beridze'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Ankaragücü, Hatayspor u farklı mağlup etti #1

    Ankaragücü, farkı açtı

    Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Taylan Antalyalı'nın 61. dakikadaki golüyle durumu 2-0 yaptı. Başkent temsilcisi 69. dakikada Ali Sowe'un attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

    Ankaragücü, Hatayspor u farklı mağlup etti #2

    Maç 4-1 sona erdi

    Hatayspor'un tek golü 86. dakikada penaltıdan El Kaabi'den geldi. Ankaragücü, uzatma dakikalarında 90+2'de Lamine Diack ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 üstünlükle ayrıldı.

    Ankaragücü, Hatayspor u farklı mağlup etti #3

    Ankaragücü, 2 maç sonra kazandı

    Ligde 2 maç sonra kazanan Ankaragücü, 11 puana yükseldi. Hatayspor ise 10 puanda kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Hatayspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

    Ankaragücü, Hatayspor u farklı mağlup etti #4

    Ankaragücü, Hatayspor u farklı mağlup etti #5

    Ankaragücü, Hatayspor u farklı mağlup etti #6


    Mustafa Sarıgül'den Togg'a dayanıklılık testi
    İç Haber

    Mustafa Sarıgül'den Togg'a dayanıklılık testi

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler geri alınacak mı? 2022 kış saati uygulaması..
    Gündem

    Türkiye kış saati uygulamasına geçecek mi? Saatler geri alınacak mı? 2022 kış saati uygulaması..

    Görüş Bildir