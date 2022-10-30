Ankaragücü, Hatayspor'u farklı mağlup etti

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 4-1'lik skorla kazandı.

İlk yarıyı Ankaragücü önde bitirdi

Ankaragücü, Giorgi Beridze'nin 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ankaragücü, farkı açtı

Ömer Erdoğan'ın öğrencileri Taylan Antalyalı'nın 61. dakikadaki golüyle durumu 2-0 yaptı. Başkent temsilcisi 69. dakikada Ali Sowe'un attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Maç 4-1 sona erdi

Hatayspor'un tek golü 86. dakikada penaltıdan El Kaabi'den geldi. Ankaragücü, uzatma dakikalarında 90+2'de Lamine Diack ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 üstünlükle ayrıldı.

Ankaragücü, 2 maç sonra kazandı

Ligde 2 maç sonra kazanan Ankaragücü, 11 puana yükseldi. Hatayspor ise 10 puanda kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Hatayspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.