Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 40 yıl sonra alt ligde karşılaştı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

TFF 1. Lig’in 4. haftası başkent derbisine sahne oldu.

Ankaragücü sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla geçti.

Mücadele öncesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Eski Başkanı Duygun Yarsuvat ve Kayserispor Eski Başkanı Recep Mamur anısına saygı duruşunda bulunuldu.

40 YIL SONRA ALT LİGDE BAŞKENT DERBİSİ

Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verdi.

Geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle kapatan Ankaragücü, 8 puana yükseldi.

Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü: 2 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 61 Zahid), İshak Çakmak, Mehmet Murat Uçar (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Ulaş Yılmaz), Ariyibi (Dk. 70 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 61 Nadir Çiftçi)

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Furkan Şeker (Dk. 46 Ömürcan Artar), Gökhan Gül, Metehan Mert, Muhammed Bayır, Barış Alıcı (Dk. 82 Sami Gökhan Altıparmak), Grechyshkin (Dk. 89 Sallalich), Aksel Aktaş (Dk. 69 Bieliaiev), Lualua (Dk. 46 Tshibola), Sandro Lima, Eleke

Goller: Dk. 14 Sinan Osmanoğlu, Dk. 25 Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 19 Erdem Özgenç, Dk. 89 Akın Alkan (MKE Ankaragücü), Dk. 77 Tshibola (Gençlerbirliği)

NECATİ ERKMEN: "BU SEZON ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, derbiye yakışan bir müsabaka oynandığını aktardı.

"Aldığımız 3 puan çok önemliydi. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Gerçek Ankaragücü taraftarını bugün gördük. Çok güzeli iki golle öne geçtik. İlk yarı oyunu tuttuk. Önde iyi baskı yaptık. İkinci yarıda ikinci bölge alan savunmasını iyi yaptık. Gençlerbirliği de bir alt lige bizle beraber gelen bir takım. Bu sezon şampiyonlukla seyircimizi mutlu etmek istiyoruz."

METİN DİYADİN: "DURAN TOP GOLÜ DENGEMİZİ BOZDU"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, gol yollarındaki sıkıntının derbide de devam ettiğini ve savunmada yaptıkları hatalardan dolayı kaybettiklerini dile getirdi.

Diyadin, milli arayı, yeni transferlerin uyumu ve geçen haftaların hatalarından ders çıkararak geçirdiklerini anlattı.

"Oyun formatında ve bölgesel olarak bazı değişiklikler yaptık. Geçen 3 hafta hem pozisyon üretmede hem de önde oynamada sıkıntımız vardı. Hazırlık maçı dahil yeni katılan oyuncularla bir oyun formatı kurmak istedik. Özellikle de önde oynama arzumuz vardı. İyi de başladık maça ancak adam paylaşımı yapmamıza rağmen duran toptan yediğimiz gol dengemizi bozdu. İkinci gol de gelince maçı çevirmek zorlaştı."

Diyadin, daha fazla pozisyon üretmeleri gerektiğini vurguladı.

"Bunun için çift forvetle oynadık. 4 maçta 3 mağlubiyet aldık. Bu maçtaki oyun formatının üstüne konduğu zaman ligdeki diğer maçlarda daha üstün olacağımızı düşünüyorum."