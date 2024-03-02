Ankaragücü - İstanbulspor maçında kazanan çıkmadı Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü, 10 kişi kaldığı maçta sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk İstanbulspor, 45. dakikada Florian Loshaj'ın golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girilidi.

İkinci yarıda Christian Bassogog, Ankaragücü adına beraberliği sağlayan golü kaydetti. Ev sahibi takımın golü 53. dakikada geldi.

1'er puanın sahibi oldular

Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da gol fırsatları yakalasa da skordaki denge bozulmadı ve Ankara'da kazanan çıkmadı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 30'a, İstanbulspor ise 13'e yükseltti.

Ertaç Özbir kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir ve İstanbulspor'un kanat oyuncusu Emir Kaan Gültekin çarpıştı.

Ertaç Özbir, savunma arkasına atılan topa müdahele etmek isterken Emir Kaan Gültenkin daha önce topa dokundu ve sonrasında yerde kaldı.

İlk müdahale sahada yapılırken iki oyuncu da sedyeyle kenara geldi. Ertaç Özbir kırmızı kart görürken Emir Kaan Gültekin maça devam edemedi.

İki takımın da galibiyet hasreti sürüyor

Ligde 24 Ocak'ta oynanan maçta Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Ankaragücü, o tarihten bu yana galibiyet alamadı.

Fatih Karagümrük maçının ardından oynadığı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Emre Belözoğlu'nun ekibi, ligin 28. haftasında İstanbulspor'la berabere kaldı. Bu sonuçla Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 6 maça çıkmış oldu.

İstanbulspor ise son galibiyetini 22 Ocak'ta Kayserispor deplasmanında aldı. O tarihten bu yana kazanamayan İstanbulspor, 7 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)