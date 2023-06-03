Ankaragücü, Kayserispor deplasmanında kazandı

Süper Lig’de 37. hafta maçında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Tolunay Kafkas'ın ekibi Ankaragücü, hakem Cihan Aydın yönetiminde karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk ekip Ankaragücü'nün 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 24. dakikada Stelios Kitsiou attı.
Ankaragücü ligde kaldı
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, 42 puana yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor 46 puanda kaldı.
Ankaragücü gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Sivasspor deplasmanına gidecek.