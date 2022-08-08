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    Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Futbolseverler, Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
    • 08.08.2022 - 16:54
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    Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig 2022-2023 sezonu 5 Ağustos'ta başladı.Süper Lig'in ilk haftası bugün oynanacak maçlar ile son bulacak.Süper Lig'e bu sene yeniden yükselen Ankaragücü geçen sezonu 3. tamamlayan Konyaspor'u evinde ağırlayacak.

    Kritik maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçın detaylarını sizler için derledik.

    2022-2023 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.İşte maçın detayları..

    Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

    Ankaragücü - Konyaspor arasında oynanacak mücadele bugün saat 21.45'te başlayacak.beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak mücadelenin hakemi ise Bahattin Şimşek oldu.


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