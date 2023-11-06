Ankaragücü, Lamine Diack iddialarına yanıt verdi!

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Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent temsilcisi Ankaragücü, Tuzlaspor'un Fenerbahçe'den transfer edilen Lamine Diack transferinde usulsüzlük olduğu iddia etmesinin ardından açıklama yaptı.

Ankaragücü'nün açıklamasında şöyle denildi:

Öte yandan Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Lamine Diack'ın bonservisinin Fransız ekibine satılması halinde tüm gelirin Ankaragücü Kulübü'ne geleceği vurgulandı.

"Elde edilecek tüm gelirler kulübümüze ait olacaktır"

İşte Ankaragücü'nün açıklaması:

Profesyonel Futbolcumuz Lamine Diack, 25.07.2022 tarihinde Fenerbahçe Futbol A.Ş. kulübü ile yapılan anlaşma gereği KDV Hariç 350.000 euro karşılığında kulübümüze transfer olmuştur. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada belirtilmiş olan bonservis bedeli haricinde futbolcunun sonraki satışından pay gibi şarta bağlı yükümlülük içeren herhangi bir madde bulunmamaktadır. İlgili sözleşmeden doğan yükümlülüklerin tamamı kulübümüz tarafından yerine getirilmiştir.



Futbolcumuz Kulübümüzde bir sezon geçirdikten sonra 19.07.2023 tarihinde Fransa 1. Lig kulüplerinden FC Nantes'a 400.000 Euro bedelle geçici olarak transfer edilmiştir. FC Nantes ile yapılmış olan transfer anlaşmasında zorunlu satın alma opsiyonu ve futbolcunun sonraki satışlarından pay gibi şarta bağlanmış olan ödemeleri içeren maddeler yer almaktadır.



Yukarıda anlatılan ilgililer haricinde profesyonel futbolcumuz Lamine Diack ile ilgili olarak üçüncü şahıs veya kurumlarla herhangi bir anlaşma yapılmamış olup elde edilecek tüm gelirler kulübümüze ait olacaktır.

Kulübümüz transferlerini FIFA ve TFF'nin tüm kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Talimatlara aykırı bir durumun gerçekleştiği kanaatinde olan ilgililerin TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın "Davranış Kuralları" başlıklı 55'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtildiği gibi TFF'ye ihbarda bulunma yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlatırız.