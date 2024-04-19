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Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar evinde 2-0 galip geldi.

Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta Ankaragücü karşısında takımın başında teknik sorumlu Serdar Topraktepe çıktı. Ankaragücü'nde ise teknik direktör Emre Belözoğlu sarı kart cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamadı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, açıklamalarda bulundu.

"Kupada finale çıkmayı istiyoruz"

Ünal, sözlerine şöyle başladı:

Geliştirmeye çalıştığımız oyunumuz var. Bu müsabakada da geliştirmeye çalıştığımız oyunu devam ettireceğimiz söyledik. Planlarımız tuttu ama Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda ve 2-0 mağlup olduk. Önümüzde bir süreç var. Kupada da karşılaşacağız. Gerekli dersleri çıkaracağız. Kupada finale çıkmayı istiyoruz.