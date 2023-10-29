Ankaragücü, Samsunspor'u iki golle yendi

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ile Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Ankaragücü 2-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Samsunspor, 2 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 12'ye yükseltirken, Samsunspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve 2 puanda kalarak ligin sonuna demir attı.
Önümüzdeki maç haftasında Ankaragücü, Başakşehir deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
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