AA & Ensonhaber

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

Meler'e yumruk attıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkan Faruk Koca tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Faruk Koca için tutuklama kararı verildi.

Sincan Cezaevi'ne sevk edilen Koca, daha sonra aldığı kararla başkanlık görevinden istifa etti.

Taraftar destek verdi

Ankaragücü taraftarları ise Faruk Koca'nın arkasında olduklarını belirtti.

Beştepe Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, "İyi gününde, kötü gününde. Hep beraberiz, Ankaragüçlüyüz" ve "İmparator Faruk Koca" tezahüratlarında bulundu.

"Başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz"

Taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve hakem hatalarından şikayetçi kulüplerin bile Koca'ya sosyal medyadan saldırdığını savunarak, şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız, elindeki düdükleri silah gibi kullanan hakemlere karşı, kulübümüz ve camiamızın hakları adına ölçülülük sınırı aşılmışsa da sonuna kadar mücadele etmiş ve bizim gözümüzde, olmasını hiç istemesek de tepkisini göstermiştir. Bu olay umut ediyoruz ki futbol tarihimizde milat olur ve hakları yenen tüm camialar, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) suçlarını başkanımız Faruk Koca üstünden aklamaya çalışmazlar. Ankaragücü taraftarları olarak başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.