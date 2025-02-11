Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sona erdi

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1. Lig takımlarından Ankaragücü'nde, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Ankaragücü'nü 11 Haziran'dan 7 Temmuz 2024'e kadar çalıştıran Özdeş, 27 Aralık 2024'te yeniden takımın başına getirilmişti.

Özdeş'in iki dönemi arasındaki sürede takımın teknik direktörlüğünü Cihat Arslan ve Kenan Koçak da yapmıştı.

Özdeş yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan Başkent ekibi, 23 hafta sonunda topladığı 30 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Sarı-lacivertliler, Tolunay Kafkas ve Mustafa Dalcı isimlerini liste başına yazdı.

Her iki teknik adamla görüşmelerin yapılmasının ardından yeni bir yol haritası çizilmesi bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig’de Adana Demirspor ve 1. Lig’de Sakaryaspor’da çalışan Mustafa Dalcı, 6 Şubat tarihinden bu yana boşta bulunuyor. Dalcı, Adana Demirspor ile 10, Sakaryaspor’la da 1 maçta teknik patronluk yaptı. Mustafa Dalcı, daha önce yardımcı antrenörlük dahil olmak üzere 3 dönem Ankaragücü’nde görev aldı.