Ankaragücü'nden Beşiktaş taraftarına davet: Milat olacak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, ligde oynayacakları Beşiktaş maçına rakip takım taraftarlarını da davet etti.

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Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçta siyah-beyazlı taraftarları stada davet etti.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, futbolu güzelleştiren en büyük etkenin taraftar olduğunu belirtti.

"Milat olacağına inanıyorum"

Gerek milli maçlarda gerekse Türkiye'nin karşılaştığı tüm olumsuzluklarda tek yürek olan futbolseverlerin, tarihe ve dünyaya her zaman birliktelik mesajı verdiğini vurgulayan Koca, şu değerlendirmeyi yaptı: