Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için bilet açıklaması Ankaragücü Kulübü, Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü Galatasaray'la Eryaman Stadı'nda yapılacak maçın ev sahibi biletlerini sadece Ankaragücü Passolig Kartı olan taraftarların alabileceğini açıkladı.

AA

Süper Lig'de 36. haftanın en kritik mücadelesinde lider Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, Süper Lig'de şampiyonu belirleyebilir. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini mağlup etmesi halinde rakiplerine bakmaksızın 23. şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Bu maç öncesinde sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ev sahibi biletlerini sadece Ankaragücü Passolig Kartı olan taraftarların alabileceğini duyurdu.

"Ev sahibi biletlerini sadece Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir"

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, bilet satışıyla ilgili İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar konusunda şu ifadelere yer verildi: