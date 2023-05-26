Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için bilet açıklaması

Süper Lig'de 36. haftanın en kritik mücadelesinde lider Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, Süper Lig'de şampiyonu belirleyebilir. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini mağlup etmesi halinde rakiplerine bakmaksızın 23. şampiyonluğunu resmen ilan edecek.
Bu maç öncesinde sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ev sahibi biletlerini sadece Ankaragücü Passolig Kartı olan taraftarların alabileceğini duyurdu.
"Ev sahibi biletlerini sadece Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir"
Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, bilet satışıyla ilgili İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar konusunda şu ifadelere yer verildi:
"İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği, müsabakada ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir. Son 24 saat kala dahil olmak üzere ev sahibi biletlerini, sadece MKE Ankaragücü Kart sahipleri alabilecektir. Diğer Passolig Kart sahipleri müsabaka için bilet alamayacaktır. Son 90 gün içerisinde Galatasaray ve logosuz Passolig kartını iptal ettirip MKE Ankaragücü Passolig Kartı alanlar müsabaka için bilet alamayacaktır."