Ankaragücü'nden hakeme tepki geldi: Senaryo yazmışlar, oynuyorlar Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçı, Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamalar ile sonuca ve hakeme tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 29. hafta Fenerbahçe ve Ankaragücü'nün karşılaşmasına sahne oldu.

Ankaragücü, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 90+6'da yediği gol ile 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin açıklamalarda bulundu.

"Bir senaryo yazılmış, sinema filmi oynanıyor"

Aytekin açıklamasında şunları söyledi:

"Rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözlerle maçı yönetmeye başlayan bir hakem. Böyle bir baskıyla bu hakemlerin doğru karar vermesi mümkün değil. Bir senaryo yazılmış. Bir sinema filmi oynanıyor. Biz bu maçla ilgili, hakem hatalarıyla ilgili basın açıklamamızı bugün daha öğlen 13:30'da hazırlayarak buraya geldik! Türk futbolunun geldiği nokta bu."

"Hakem soyunma odasına zor gitti"

Hüseyin Aytekin sözlerinin devamında şöyle dedi:

"Bakın bugün hakem soyunma odasına zor gitti. Anadolu'da bunu hakeme yapamazsınız. Maalesef burada bu kurallar esnetiyor. Belli birkaç takım için ligi dizayn etmek doğru mu? Türk futbolu böyle ilerlemez."

"2000 kişi, çocuğunun rızkını harcayarak buraya geliyor"

Aytekin sözlerinin devamında, "Bakın burada 2000 kişi, çocuğunun rızkını harcayarak buraya geliyor, deplasmanda takımını destekliyor. Ankara'da 100 binlerce insan bu takımın arkasında. Biz de ligde kalma mücadelesi veriyoruz." dedi.

