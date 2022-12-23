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- Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 23.12.2022 - 10:31
Dünya Kupası'nın bitmesinin ardından Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanacak.
Bugün oynanacak Antalyaspor - Ankaragücü maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor Süper Lig'de oynadığı 12 maçta topladığı 16 puan ile 11. sırada yer alıyor. Antalyaspor ligde oynadığı son 3 maçı kazandı.
Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü ise 13 maçta aldığı 13 puan ile 16. sırada yer alıyor.
Peki Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak?
Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynanacak olan Süper Lig 15. hafta maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynanacak maç beIN SPORTS kanalından canlı yayınlanacak.