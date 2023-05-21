Antalyaspor - Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir golsüz berabere kaldı.

Süper Lig’de 35. hafta maçında Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, hakem Cihan Aydın yönetiminde karşı karşıya geldi.

Bu lig mücadelesinde kazanan çıkmadı. Müsabaka başladığı skorla 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Bu beraberliğin ardından Başakşehir 53, Antalyaspor 38 puana yükseldi.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı için haftayı maç yapmadan geçecek ve doğrudan 3 puan alacak. Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.