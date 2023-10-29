Antalyaspor, Başakşehir'i mağlup etti

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor ile Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir karşı karşıya geldi.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Antalyaspor 1-0'lık skorla galip bitirdi.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 16. dakikada Dario Saric kaydetti.
Antalyaspor, Beşiktaş'la karşılaşacak
2 haftalık yenilgi serisini bitiren Antalyaspor, puanını 12'ye çıkardı. Başakşehir ise 8 puanda kaldı.
Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
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