Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından eli boş döndü! Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

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Süper Lig’in 11. hafta maçında Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Burak Yılmaz’ın ekibi Beşiktaş, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çaldığı maçta Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi takım Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor 3 golle kazandı

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Saric, 50 ve 57. dakikalarda ise Jehezkel kaydetti.

Beşiktaş'ın golleri 45+2. dakikada Cenk Tosun ve 80. dakikada Muleka'dan geldi.

Beşiktaş, 10 yıl sonra kaybetti

Beşiktaş 3-2'lik bu mağlubiyetin ardından Antalyaspor'a Antalya'da 10 yıl sonra yenildi.

Antalyaspor, art arda 2. kez galip geldi

Alınan bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve 15 puana yükseldi. Beşiktaş ise bu sezon 4. yenilgisini aldı ve 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor ise MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Canlı Anlatım

Maç sonucu: Antalyaspor 3-2 Beşiktaş

90' Baskısını artıran Beşiktaş'ta Necip Uysal ceza sahasına ortaladı. Top Helton Leite'de kaldı.

90' Demir Ege ile duvar pası yapan Semih Kılıçsoy, ceza sahası içinden kale içine çevirdi. Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

90' Antalyaspor'da Dario Saric'in yerine Bahadır Öztürk oyuna girdi.

90' Sam Larsson, Rebic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rebic sarı kart görüyor.

90' Sol kanattan gelen pasta Muleka'nın dokunuşuyla topu önünde bulan Demir Ege kaleyi düşündü. Genç futbolcunun şutunda top yandan auta gitti.

88' Antalyaspor'da Dario Saric, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu.

85' Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Rashica oyundan alınırken Ege Demir Tıknaz ile Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

83' Ev sahibi ekipte Erdal Rakip ve Sagiv Yehezkel oyundan alındı. Ufuk Akyol ile Jakub Kaluzinski oyuna dahil oldu.

82' Necip Uysal'ın ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Cenk Tosun göğsüyle indirdi. Pozisyonun devamında top Antalyasporlu oyuncularda kaldı.

81' Sol kanatta ilerleyen Rebic içeriye çevirdi. Ayak içiyle topa gelişine dokunan Muleka topu ağlara yolladı.

80’ Gol… Antalyaspor 3-2 Beşiktaş (Muleka)

76' Onur Bulut'un sol kanattan ortasında Erdoğan Yeşilyurt, top Cenk Tosun'a gelmeden topu kornere yolladı. Kullanılan köşe vurunda karşılaşmanın hakemi, Zaynutdinov'un Leite'ye yaptığı harekete faul düdüğü çaldı.

75' Sol kanatta topu alan Onur Bulut bekletmeden içeriye çevirdi. Veysel Sarı topu karşıladı.

72' Antalyaspor'da Ramzi Safuri ve Zymer Bytyqi kenara gelirken Sam Larsson ile Sander van de Streek oyuna dahil oldu.

68' Ramzi Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü!

67' Beşiktaş'ta Erdal Rakip'e faul yapan Gedson Fernandes sarı kart gördü.

67' Zymer Bytyqi'nin ayağının dışıyla pasında Dario Saric sol kanattan içeriye çevirdi ancak hiçbir Antalyasporlu futbolcu o bölgede değil.

65' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran Baktiyor Zaynutdinov, Leite'yi geçemedi. Başarılı kaleci ağlara giden topu çizgi üstünde iki hamlede kurtardı.

64' Rebic'in sol kanattan ortasında Muleka topa dokundu fakat top Ömer Toprak'a çarparak kornere gitti.

61' Baktiyor Zaynutdinov'un sol çaprazdan ortasında Muleka topa dokundu ancak şutu zayıf. Top kaleci Helton Leite'de kaldı.

60' Beşiktaş'ta Chamberlain ve Tayfur oyundan alınırken Muleka ile Rebic oyuna dahil oldu.

57' Sağ kanatta Bünyamin'in ortasında topu alan Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye vurdu. Direğin içine çarpan top ağlara gitti.

57’ Gol… Antalyaspor 3-1 Beşiktaş (Jehezkel)

50' Savunma arkasına iyi sarkan Sagiv Yehezkel kaleden açılan Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı.

50’ Gol… Antalyaspor 2-1 Beşiktaş (Jehezkel)

46' Sağ kanatta Sagiv Yehezkel'in pasında ceza yayı üstünde kaleyi karşıdan gören Saric, köşeye sert vurdu. Ersin Destanoğlu bu şuta engel olamadı.

46’ Gol… Antalyaspor 1-1 Beşiktaş (Saric)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Antalyaspor 0-1 Beşiktaş

45+3' Karşılaşmanın hakemi orta noktayı gösterdi.

45+3' Karşılaşmanın hakemi, pozisyonla ilgili VAR odasıyla iletişim halinde.

45+2' Hızlı paslarla gelen Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında arka direkte dokunan Cenk Tosun topu ağlara yolladı.

45+2’ Gol… Antalyaspor 0-1 Beşiktaş (Cenk Tosun)

45' Alex Oxlade-Chamberlain'in pasla kullandığı köşe vuruşunda Gedson'un kaleye şutu savunmadan döndü.

42' Ramzi Safuri'nin ceza sahası içine yolladığı topu Salih Uçan kafa vuruşuyla karşıladı.

39' Sağ kanatta topu alan Sagiv Yehezkel kafayla topu önüne indirdiği sırada Necip ile birlikte yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettiriyor.

37' Beşiktaş'ta rakibine faul yapan Salih Uçan sarı kart gördü.

35' Antalyaspor'da Adam Buksa, Necip Uysal'a yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

34' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Tayfur Bingöl'ün kafası üst direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Salih Uçan topu ağlara gönderemedi. Beşiktaş'ta oyuncular Salih Uçan'ın itildiği yönünde hakeme penaltı itirazında bulunuyor.

33' Rakibinden harika sıyrılan Chamberlain ceza sahası dışındaki Salih'i gördü. Topu alan Salih Uçan'ın köşeye sert şutunu Leite kornere yolladı.

32' Salih Uçan'ın sağ çaprazdan içeriye çevirdiği topu Antalyaspor savunması karşıladı. Pozisyonun ardından Cenk Tosun için ofsayt bayrağı havada.

30' Dario Saric'in pasında topu alan Zymer Bytyqi sol kanattan içeriye hareketlendi. Açısını düzelten Zymer Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutu direğin dibinden dışarıya gitti.

29' Bu kez hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rashica'nın ceza sahasına doğru yolladığı topu Chamberlain kontrol edemedi. Beşiktaş büyük bir şanstan yararlanamıyor.

28' Kaleci Helton Leite'nin uzun başlattığı topta hızlı çıkan Zymer Bytyqi sol kanattan ilerledi. Ceza sahasına giren Zymer Bytyqi, yanındaki Buksa'yı düşündü ancak Bailly araya girerek topu kornere yolladı.

28' Baktiyor Zaynutdinov'un ceza alanına gönderdiği topu kaleci kontrol etti.

26' Alex Oxlade-Chamberlain'in içeriye sert kestiği topta Necip Uysal'ın ön direkte kafayla aşırttığı top doğrudan auta gitti.

22' Alex Oxlade-Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta topa kimse dokunamadı, aut.

20' Beş oyuncuyla hızlı çıkan ev sahibi ekipte Erdal Rakip'in attığı pas Eric Bailly'de kaldı.

19' Orta alanda topu kapan Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl aradan Cenk Tosun'u düşündü ancak Veysel Sarı topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

18' Sağ kanatta ilerleyen Rashica yerden çevirdi. Ömer Toprak topu karşılayan isim oldu. Atağın devamında ceza sahası dışından kaleyi deneyen Gedson, kaleyi tutturamadı.

16' Son çizgide topa yetişen Onur Bulut ceza sahasına ortaladı. Antalyaspor savunması dikkatli.

11' Sağ çizgide hareketlenen Rashica içeri çevirdiği topu savunma karşıladı. Atağın devamında Tayfur'un içeriye çevirdiği topu Helton Leite kontrol etti.

10' Zymer Bytyqi'in sol kanattan ceza sahasına ortasında top Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

9' Hızlı çıkan Antalyaspor'da Dario Saric sol kanattan hareketlendi. Açıyı iyi kapatan Eric Bailly tehlikeyi önledi.

9' Ön alanda topu kapan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes aradan arkadaşını düşündü ancak pası isabetli değil.

3' Sol kanada uzun atılan topta Baktiyor Zaynutdinov'un kafayla indirdiği top doğrudan dışarı gitti, aut.

2' Rashica'nın sağ kanattan ortasında Cenk kafayı vurdu. Top savunmadan döndü.

1' Maç başladı.