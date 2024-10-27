Antalyaspor derbide Alanyaspor'u yendi

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Süper Lig'in 10. haftası derbi mücadelesine sahne oldu.

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

ANTALYASPOR, 3 PUANI ALDI

Alanyaspor'un golünü 25. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller ise 62. dakikada Moussa Djenepo ve 75. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.

ALANYASPOR'DA KÖTÜ SERİ 3 MAÇA ÇIKTI

Ligde son iki maçını kaybeden Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, bu yenilgiyle birlikte kötü seriyi 3'e çıkardı ve 9 puanda kaldı.

ANTALYASPOR, KÖTÜ SERİYİ SONLANDIRDI

Ligde çıktığı son 3 maçını da kaybeden Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi ve 11 puana yükseldi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Samsunspor'a konuk olacak.