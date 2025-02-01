Antalyaspor, Hatayspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka 5 gole sahne oldu. Konuk ekip Antalyaspor, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
ANTALYASPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Antalyaspor'a 3 puanı getiren golleri; 23. dakikada penaltıdan Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.
Hatayspor'un gollerini ise 30. dakikada Abdulkadir Parmak ve 64. dakikada penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.
EMRE BELÖZOĞLU, İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 25'e yükseltti.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında çıktığı 3. maçta ilk galibiyetini elde etti.
10 maçtır kazanamayan Hatayspor ise 10 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI
Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
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