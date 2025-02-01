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Antalyaspor, Hatayspor'u mağlup etti

Antalyaspor, Hatayspor'u mağlup etti Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, alınan bu sonuçla Antalyaspor'un başındaki ilk galibiyetini elde etti.