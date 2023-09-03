Antalyaspor ile Kayserispor yenişemedi Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 4. haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor kozlarını paylaştı.

Antalya'da oynanan ve karşılıklı gollere sahne olan bu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Kayserispor'un golünü 35. dakikada Mame Thiam kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un golü 44. dakikada Sander Van de Streek'ten geldi.

Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Bu beraberliğin ardından Antalyaspor 3, Kayserispor ise 6 puana ulaştı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.