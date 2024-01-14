Antalyaspor karşısında Filip Benkovic'ten inanılmaz müdahale Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un Antalyaspor'a konuk olduğu maçın ilk yarısında bordo-mavili takımın stoperi Filip Benkovic, yaptığı harika müdahaleyle golü önledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon ise maça adeta damgasını vurdu.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Filip Benkovic, yaptığı kritik müdahaleyle takımının gol yemesini engelledi.

Kritik bir müdahaleye imza attı

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt sağ kanatta buluştuğu topla yay doğru sokulup ters tarafa pasını çıkardı.

Ceza alanı sol çaprazında bomboş kalan Güray Vural, sol ayağının üstüyle gelişine çok sert vurdu.

Kaleci Uğurcan Çakır'ı geçip uzak köşeden ağlara doğru giden topa gerilerden koşarak gelen Filip Benkovic adeta uçarak dokundu ve çizgi önünde mutlak gole engel oldu.

Benkovic'in yaptığı bu inanılmaz müdahale ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Hırvat oyuncunun bu kurtarışı beğenileri topladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)