Antalyaspor, Sinan Gümüş'le yollarını ayırdı

Süper Lig'in ilk yarısında topladığı 24 puanla 8. sırada yer alan Antalyaspor, teknik direktör Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a gitmesi üzerine göreve başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın'ı getirmişti.
Yalçın'ın takımın başına geçmesi üzerine kadroda yapılanma çalışmaları sürerken kırmızı-beyazlılarda bir ayrılık yaşandı.
Akdeniz ekibi, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş'ün takımdan ayrıldığını duyurdu.
"Yeni kariyerinde başarılar dileriz"
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Futbolcumuz Sinan Gümüş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Gümüş'e yeni kariyerinde başarılar dileriz.
Kariyerinde 228 maçı bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Fenerbahçe'den 2021-2022 sezonunda ayrılarak Antalyaspor'a imza atan Sinan Gümüş, 30 maçta 5 gol atarken, 1 asist yaptı.
Deneyimli isim, bu sezon ise resmi bir maçta forma şansı bulamadı.
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