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Antalyaspor, Sinan Gümüş'le yollarını ayırdı

Antalyaspor, Sinan Gümüş'le yollarını ayırdı Antalyaspor, sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı. Gümüş, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.