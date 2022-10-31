Antalyaspor, Sivasspor deplasmanında galip

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig 12. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 2-0 kazandı.

Antalyaspor, iki golle kazandı

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt(K.K) ve 25. dakikada Haji Wright kaydetti.

Antalyaspor ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a mağlup olan Sivasspor da üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Antalyaspor 13 puana yükseldi

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 13'e çıkardı ve haftayı 12. sırada tamamladı. Sivasspor ise 10 puanla 15. sırada kaldı.

Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sivasspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.