Antalyaspor'da Alex de Souza'ya veda edilecek: Emre Belözoğlu ile görüşülüyor

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılacağı ve yerine Emre Belözoğlu’nun getirileceği iddiaları gündemde.

Alex de Souza, Akdeniz temsilcisi ile çıktığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken, 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Brezilyalı teknik adam, hazırlık kampında bekleneni verememiş ve ardından Süper Lig’de de istenilen sonuçları alamayarak eleştirilerin odağı haline gelmişti.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Antalyaspor, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından sahadaki silik görüntüden rahatsız oldu ve Alex de Souza ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulüp yönetimi, teknik direktörlük görevi için en ciddi aday olarak Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı ve olumlu yanıt aldı.

ANTALYASPOR'UN LİG PERFORMANSI

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon çıktığı 9 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi ve 16. sırada yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU 4 AYDIR BOŞTA

Son olarak Ankaragücü’nü çalıştıran ve 3 Temmuz 2024’ten bu yana takım çalıştırmayan Emre Belözoğlu’nun, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam daha önce Fenerbahçe ve Başakşehir’i de çalıştırmıştı.