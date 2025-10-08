Abone ol: Google News

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada teknik direktörlük görevinin yürüten Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı duyuruldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.10.2025 21:25
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık...

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Teşekkürler Emre Belözoğlu

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

PERFORMANSI

Antalyaspor'un başında 28 maça çıkan Emre Belözoğlu; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı ve 1.18 puan ortalaması tutturdu.

Kırmızı-beyazlı, takım ligin 8 haftalık kısmında topladığı 10 puanla 10.sırada yer alıyor.

Eshspor Haberleri