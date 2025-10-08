Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık...

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Teşekkürler Emre Belözoğlu



Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.