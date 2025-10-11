Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi başladı

Süper Lig'de mücadele eden ve geride kalan 8 haftada topladığı 10 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor'da yeni bir dönem başladı.

Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Akdeniz ekibi Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Antalyaspor, 50 yaşındaki çalıştırıcı için 13 Ekim Pazartesi günü imza töreni düzenleyeceğini belirtti.

ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyu Bilgilendirme



Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir.



Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.



Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Erol Bulut, kariyerinde daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yaptı.

Deneyimli teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev aldı.