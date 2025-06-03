Antalyaspor'un en golcü ismi Adolfo Gaich oldu

AA & Ensonhaber

Antalyaspor, Brezilyalı teknik adam Alex de Souza ile başladığı sezonun 19. haftasından sonra teknik direktör değişikliğine giderek Emre Belözoğlu'nu göreve getirdi.

Antalyaspor, geçen sezon 12 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşadı ve bu mücadelelerde 37 kez fileleri sarstı, kalesinde 62 gol gördü.

Evinde ve deplasmanda farklı performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, 44 puanın 34'ünü (10 galibiyet, 4 beraberlik) sahasında hanesine yazdırdı. Antalyaspor, iç sahada 1,89, dış sahada 0,56 puan ortalaması yakaladı.

RAKİPLERİNDEN DÖRDÜ KARŞISINDA YÜZÜ GÜLMEDİ

En farklı mağlubiyetini 19. haftada Trabzonspor'a karşı deplasmanda 5-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlı takım, ligin her iki yarısında da Hatayspor'u 3-2, Alanyaspor'u ise 2-1'lik skorlarla yendi.

Akdeniz temsilcisi, hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Eyüpspor karşısında sahadan puan alamadan ayrıldı.

EN GOLCÜ GAICH, VAZGEÇİLMEZ İSE VEYSEL SARI OLDU

Takımın en skorer oyuncusu ünvanını 8 golle Arjantinli Adolfo Gaich elde etti.

Gaich, özellikle son dakikada attığı gollerle bazı maçlarda takımına 3 puan getiren isim oldu.

Gaich'i 7 golle Paraguaylı Braian Samudio ve 6 golle İsveçli Sam Larsson takip etti.

Kırmızı-beyazlılarda en çok süreyi 32 maçta 2 bin 846 dakika forma giyen defans oyuncusu Veysel Sarı aldı.

Geride kalan sezon Antalyaspor'da en çok sarı kartı 10 kez ile Brezilyalı Thalisson görürken Güray Vural ve Erdal Rakip de birer defa kırmızı kartla oyun dışı kaldı.