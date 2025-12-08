Anthony Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı

- Anthony Musaba'nın kullandığı araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
- Yangını itfaiye ekipleri hızla söndürdü ve Musaba ile ailesi olayı zarar görmeden atlattı.
- Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil söndürüldü.
Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
AİLESİYLE OLAY YERİNDEN AYRILDI
Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.
Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.