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    Anthony Nwakaeme'nin sakatlık durumu

    Anthony Nwakaeme'nin sakatlık durumu

    Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin, sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 16:27
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    Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    KULÜPTEN AÇIKLAMA

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." denildi.

    Anthony Nwakaeme nin sakatlık durumu #1

    EN AZ 2 HAFTA YOK

    Anthony Nwakaeme'nin, en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

    Anthony Nwakaeme nin sakatlık durumu #2

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