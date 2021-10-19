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Anthony Nwakaeme'nin sakatlık durumu
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin, sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 16:10
- Güncelleme : 19.10.2021 - 16:27
Trabzonspor, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." denildi.
EN AZ 2 HAFTA YOK
Anthony Nwakaeme'nin, en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.