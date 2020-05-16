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Arda: Çalıştığım en iyi hoca Fatih Terim Son günlerde verdiği her röportajda Galatasaray'dan ve Fatih Terim'den övgüyle bahseden Arda Turan, bu kez de Terim'in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.