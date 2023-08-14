Arda Güler ameliyat oldu Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, sağ dizinden bir sakatlık geçirmiş ve menisküs yaralanması yaşamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu, bugün İspanya'da ameliyat masasına yattı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle ülke gündemine oturan Arda Güler, dünya deviyle çıktığı antrenmanlarda etkili performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Genç yıldız buna karşın 3 hafta önce sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs problemi yaşayan 18 yaşındaki Milli futbolcu, bugün ameliyat edildi. Real Madrid duyurdu Resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak. Arda Güler'in ameliyat sonrası 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.