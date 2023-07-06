Arda Güler gitti, parası gündem oldu! İşte Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular

Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin prensi Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu.
Arda Güler'im Real Madrid'e transfer olması ise herkesin göğsünü kabarttı ve gururlandırdı.
Madrid ile 6 yıllık anlaşmaya imza atan Arda'nın bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.
Madrid'in, Arda'nın bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay vereceği de belirtildi.
Bunun üzerine ise Türkiye'den yurt dışına rekor ücretle transfer olan oyuncular merak edildi.
Arda rekora koşuyor
Arda transferin resmi olarak açıklanmasının ardından Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular listesinde zirveye çıkarak rekor kıracak.
İşte diğer isimler
OZAN KABAK 11 MİLYON EURO GALATASARAY -STUTTGART
ARDA TURAN 13 MİLYON EURO GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD
CENGİZ ÜNDER 14 MİLYON EURO BAŞAKŞEHİR - ROMA
YUSUF YAZICI 17,5 MİLYON EURO TRABZONSPOR - LILLE
CENK TOSUN 22,5 MİLYON EURO BEŞİKTAŞ - EVERTON