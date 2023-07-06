Arda Güler gitti, parası gündem oldu! İşte Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular Arda Güler, resmi olarak Real Madrid'e imza atmasının ardından, Türkiye'de yurt dışına giden bazı oyuncuların transfer ücretleri gündem oldu.

Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin prensi Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu.

Arda Güler'im Real Madrid'e transfer olması ise herkesin göğsünü kabarttı ve gururlandırdı.

Madrid ile 6 yıllık anlaşmaya imza atan Arda'nın bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve kontratta 10 milyon euroluk da bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.

Madrid'in, Arda'nın bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay vereceği de belirtildi.

Bunun üzerine ise Türkiye'den yurt dışına rekor ücretle transfer olan oyuncular merak edildi.

Arda rekora koşuyor

Arda transferin resmi olarak açıklanmasının ardından Türkiye'den giden en pahalı yerli futbolcular listesinde zirveye çıkarak rekor kıracak.

İşte diğer isimler

OZAN KABAK 11 MİLYON EURO GALATASARAY -STUTTGART

ARDA TURAN 13 MİLYON EURO GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD

CENGİZ ÜNDER 14 MİLYON EURO BAŞAKŞEHİR - ROMA

YUSUF YAZICI 17,5 MİLYON EURO TRABZONSPOR - LILLE

CENK TOSUN 22,5 MİLYON EURO BEŞİKTAŞ - EVERTON