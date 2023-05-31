Arda Güler, kaybedilen şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamadı

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Süper Lig'in 36. haftasında bitime 2 hafta kala Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın ardından Fenerbahçe'de ise hüzün hakimdi.
Sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilere, şampiyonluk yolunda bu galibiyet yeterli olmadı.
Arda Güler, kaçan şampiyonluğa üzüldü
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in staddan çıkarken gözlerini silmesi ve üzgün halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Güler, üzgün olmasına rağmen Fenerbahçeli bir taraftarın da fotoğraf çekme talebini geri çevirmedi.