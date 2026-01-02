Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, kar altında kafa topu oynadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe altyapısında birlikte forma giyen Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, bir araya geldi.

Liglere verilen arayı değerlendiren iki genç yıldız, yağan karın altında kafa topu oynadı.

KAR ALTINDA EĞLENCELİ ANLAR

Soğuk havaya rağmen ikilinin antrenman yapar gibi top çevirdiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

İşte o anlar...

GÜLER-DEMİR DOSTLUĞU

Öte yandan tarihler 2023 yılını gösterdiğinde milli yıldızlarımızdan Arda Güler dünya devi Real Madrid'e imza atmıştı.

Arda Güler'in aynı yaşta olan ve alt yaş gruplarından bu yana takım arkadaşı olan Yiğit Efe Demir'in Güler'in imza töreni sırasında gözyaşlarını tutamadığı görülmüştü.

Arda Güşer ise daha sonra bir paylaşım yaparak, 'Gerçek dost' yazmıştı.