Arda Güler'e büyük onur! Golden Boy'da finale kaldı Real Madrid forması giyen Arda Güler, wildcard ile Golden Boy Ödülü için finale kalan isimler arasında yer aldı.

ensonhaber.com

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.

Ödülün 25 kişilik final sıralamasında Arda Güler de 5 "Wild Card"dan bir tanesini alarak yer aldı.

Yeniden idmanlara başladı

Real Madrid'e transferinin ardından başı şanssız sakatlıklardan bir türlü kurtulmayan Arda, kulübünde yeniden antrenmanlara başladı.

Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham da finale kalan futbolcular arasında bulunuyor.

Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.